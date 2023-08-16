劳发局流动职业联系站 助逾4万1000名求职者

劳动力发展局自2018年7月推出流动职业联系站，通过驶入邻里社区的卡车和在现场设摊，协助求职者配对工作或接受职业辅导员指引。过去五年，这项计划让超过4万1000名求职者受惠，其中六成是在冠病疫情高峰期的2020年及2021年，获得协助。

劳动局迄今已举办近300场流动职业联系站（Careers Connect On-the-Go，简称CCOTG）活动，经过改装的卡车会定期驶入全岛24个市镇不同地点停留数天，在邻里社区协助求职者，方便求他们就近寻找工作。

在卡车停留期间，求职者可到联系站，向派驻现场的职业大使咨询就业相关问题。若求职者需要进一步协助，也可以登上改装成独立空间的卡车，在线上和更有经验的职业辅导员进行一对一交流，了解自己的职业兴趣及规划职业道路等。

在不同地点的流动职业联系站，会有不同企业现场进行招聘。数据显示，过去五年，有440名雇主与劳动局合作，参与现场面试活动。

《联合早报》记者星期三（8月16日）走访布莱德岭社区中心，了解从15日至18日一连四天举行的流动职业联系站情况。其中百货公司美罗首次参与流动职业联系站，欲聘请多名全职售货员和兼职排货员，两天下来反应不错。

公司人事经理辛素珍受访时透露，陆续有求职者前来面试，也有一些较年长者希望能兼职工作。公司经过初步筛选后，会再通知合适的求职者进行另一轮线上面试。

现年75岁的前公务员李丽丽已退休11年，住在实龙岗的她曾兼职当茶水摊位助手、清洁工，希望找一份每天工作不超过四小时的兼职工。虽然对薪水、工作范围没太多要求，但她指年龄关系，求职不太顺利，希望这次能通过流动职业联系站找到工作。

流动职业联系站的卡车，8月下旬会分别前往勿洛市镇广场、女皇镇杜生坊及兀兰维斯达坊，需要就业协助的求职者，可浏览劳发局网站www.wsg.gov.sg/home/individuals/career-fairs-workshops了解详情。