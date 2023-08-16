收银员与母里应外合 从收银机偷走逾千元

在咖啡店当收银员的女儿和母亲联手干案。母亲来买东西后，女儿找零钱时，趁机从收银机多拿钱给母亲，行径被电眼拍下，最终被判坐牢四周。

被告阮氏贵陈（41岁，音译）面对一项失信罪，星期二（8月15日）承认罪行。

根据案情，被告当时在宏茂桥4道第632座组屋咖啡店的饮料摊当收银员。

事发时，被告的母亲会选在被告值班时到咖啡店买东西，母亲会选价格较低的物品来买，被告则在找钱时，从收银机多拿出120元到150元交给母亲。

被告母亲没空时，被告也会使用同样方法，把钱拿给继父。

为了掩盖罪行，被告还会特意在收银机少输入一些顾客的点单，好让收银机里的钱和记录相符。

案情指出，被告失信的钱都花在了家庭开销上。

根据被告和母亲的WhatsApp聊天记录，被告在2022年10月26日到11月8日期间，共偷走1518元。

咖啡店业者从电眼发现被告行径后，同年11月11日报警。被告最后承认，她其实从8月开始就已经偷钱。

母亲做为犯案同伙，早前已经接获24个月的有条件警告（conditional warning）。

判坐牢四周

控方指，虽然被告偷的金额不高，但是被告三个月来重复犯案， 咖啡店的损失超过1518元。

此外，加上被告的预谋性和长期犯案，控方要求四到六周监禁。

被告求情时说，当时家庭经济出现困难，才会犯错，她是家里的经济支柱，还要照顾儿子和侄子， 希望法官轻判。

法官最后判被告坐牢4周，同意让被告在下个月8日服刑。