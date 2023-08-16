星期三亚太股市萎靡不振 本地股市跌0.59%

美国隔夜股市下滑，导致亚太投资者避险情绪高涨，加上中国发布更多经济数据坏消息，以及缺乏更有力提振措施，进一步影响亚太投资者的情绪，星期三（8月16日）的亚太股市全面下跌。 新加坡海峡时报指数收低0.59%或19.16点，闭市报3213.58点。

中国星期三发布的新住房价格今年7月首次下滑，加上早前公布的其他低迷经济数据，进一步指向中国经济失去增长势头，需要更大胆的措施拉提萎靡不振的经济活动。

本地股市全天的交易量12亿1000万股，交易额11亿6000万元，上升股251只，下跌股350只。

海指成份股跌多升少，16只下跌，10只上升，四只持平。

刚于星期二（15日）发布业绩仍处于亏损状态的新翔集团（SATS）跌3.05%至2.54元，丰益国际（Wilmar International）下滑1.65%至3.58元，城市发展（CDL）退低1.33%至6.70元。

领涨的成份股包括香港置地（Hongkong Land），上涨1.65%至3.70美元；皇胜酿酒（Emperador）起0.97%至0.52元；新加坡交易所（SGX）上扬0.94%至9.67元。

亚太其他股市的跌幅介于0.05%至1.76%，首尔股市跌得最重，台湾跌幅最小。东京和悉尼分别退低1.46%和1.44%。香港下滑1.36%，深圳和上海各跌0.95%和0.82%。