10外国人涉伪造文件和洗黑钱 涉款总额约10亿元

10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）遭警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10人相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。

九男一女介于31岁至44岁，16日在国家法院面控。另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉，而这些人相信之间都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。

警方16日晚发文告说，超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，星期二在全岛多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。

警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8.15亿元，以及多件饰品和酒。

警方也查获超过35个相关银行户头，里头总计余额超过1.1亿元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。当局也起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表，以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条，以及11份有关虚拟资产的文件。

国家法院星期三（16日）晚上8时特别开庭，10名涉案男女个别通过视讯面控，整个面控过程直到晚上10时40分左右才结束。

其中，男子苏海进（40岁）在刑事法典225A(b)条文下被控上庭，指他在警方上门时拒捕，从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟，他因此受伤但在清醒下送院。

另五名男子则各别面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。他们是王德海（34岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和陈清远（33岁）。

另有两名男子苏宝林（41岁）和万水明（42岁）各被控一项伪造文件罪名。

一对男女张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）是情侣关系，他们分别面对一项伪造文件意图欺骗的控状。

法官最终下令他们还押在中央警署一周，期间允许带出警署助查。案展8月23日过堂。（部分人名译音）