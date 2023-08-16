联达科技股东黄耀南：公司亏钱多年但前总裁薪酬百万

要在特别股东大会撤换所有董事的联达科技（ASTI Holdings）大股东黄耀南星期三（8月16日）在股东对话会上发言批评，2012年至2021年，公司亏钱多年，但前总裁当时继续拿百万元薪酬。他相信在正确的管理层领导下，联达科技有可能成功。

星期三的联达科技股东对话会由新加坡证券投资者协会（SIAS）与黄耀南等股东主办。

被问到如果成功获选，他是否会对被发现失责的董事追究责任？黄耀南说，不只是他，所有股东都想要知道，公司为什么陷入目前的状况，“我们需要答案”。

和黄耀南一起寻求获选进入董事会的蓝国威则表示，EGM不是“猎巫行动”。调查是否有董事失责，通常是由包括律师和审计师在内的团队进行。

因不满公司现况，黄耀南和另三名股东7月18日再度要求公司召开特别股东大会，之后在董事会反对下，他们仍定于8月22日上午在Marina One召开特大，要寻求批准撤除全部五名董事，以及委任黄耀南、苏博庆、蓝国威、招伟燊和叶卓燊为董事。

半导体生产设备制造商联达科技是在新交所主板挂牌。它被列入新交所观察名单已超过四年，去年被令除牌，随后股票停牌至今已一年，仍未谈成退市要约。新交所监管公司已二度向它发出合规通知，要求它发布经审计的2021财年和2022财年业绩，以及召开2021财年和2022财年常年股东大会（AGM）。

在7月21日，新交所第二次向联大科技发出合规通知，要求它最迟在8月底召开特大，以重新推选某些董事并且委任新的审计师。

黄耀南等人在7月31日给所有股东寄出股东通知书。

董事会8月11日披露对新交所询问的答复，表示公司委任的两名估价师都无法为联号EoCell的估值报告签字。公司预定在星期二（8月15日）发布2021财年常年报告书以及在8月31日举行AGM。它还发文告表示，可能提出退市要约（exit offer）的财团——泰国挂牌公司Capital Engineering Network为首的财团Prospera Alliance（下称CEN财团），对于四名股东要召开特大撤除所有五名现有董事深表关注。

联达科技董事会后来在星期一（8月14日）说，四名股东召开的特大违反公司章程因此无效。它于星期二发布年报，并在16日早上发出股东通知书，宣布将在31日于Lifelong Learning Institute召开AGM，议案包括重新委任四名董事，以及委任RT LLP为新的审计师。

联达科技将在8月21日举办股东对话会，就在黄耀南等召开特大的前一天。

根据2021财年年报，公司有3930股东，集团2021财年净亏从2020财年的240万元扩大至1180万元。此外，现有审计师安永（EY）对联达科技的2021财年业绩“无法表示意见”（disclaimer of opinion），因为缺乏足够审计证据确定集团在EoCell投资的现存价值（carrying value）。

蓝国威星期三回答提问时指出，按照律师意见，只要正确通知股东、特大举办得当，这个特大就有效。

至于为何AGM就在月底，何必继续举行特大？蓝国威答说，两个会议的议案不同，目的不一样。而且，召开特大在先。

出席者也想知道撤除所有现任董事是否会赶走CEN财团的退市要约。对此，黄耀南表示，这个可能的要约目前还没有价格，也不是有法律约束的肯定的要约。

出席对话会的新加坡国立大学商学院教授、企业治理专家麦润田则发言指出，财团愿意接受安永对2021财年业绩持保留意见，不愿意2022财年业绩被审计师持保留意见。但公司还没委任新审计师来审计2022财年业绩，他不认为联达科技将能够符合这个退市要约的要求。