金文泰西巴刹与小贩中心发生火患 共有八个档口受影响

农历七月第一晚，火神祝融就来光顾！金文泰西2街第726座巴刹与小贩中心发生火患，共有八个售卖水果和蔬菜的档口受影响，当局正在探讨如何协助受影响摊贩，其中包括设立临时摊位让他们继续谋生。

这起火患发生在星期二（8月16日）晚上9时左右，地点是金文泰西2街第726座巴刹与小贩中心。

根据《联合早报》读者提供的视频，火患从其中一个水果档口烧起，火舌在噼里啪啦声响中窜上天花板，并且很快蔓延至毗邻的三个以及后面一排四个档口。

受影响摊位主要售卖水果和蔬菜，属于三个水果商和一个蔬菜商所有，这些档口案发时多数已打烊，但摊贩在收到消息后，都纷纷赶下来关心情况。

记者抵达现场时火势已经被扑灭，但巴刹周边还是弥漫着一股焦味，地上留下一滩滩积水和散落一地的水果。

受火患严重影响的水果档老板黄福强（36岁）说，事发时他还在营业，突然听到一阵爆炸声，跟着有人大喊救命。发现有火时，他的第一个反应就去把消防水管拉来，自己先尝试灭火。

“我听到类似电冰箱爆炸的巨响，马上和另外三个档口老板把附近的消防水管拉过来灭火，可是火势实在太大，蔓延得太快，我们根本无能为力。”

另一名受影响的水果档老板周玉英（55岁）说，他在事发前不久才刚打烊回到家中，接到起火的消息时赶紧开车到巴刹查看。“今天是农历七月初一，我之前刚进了一批水果来应节，应该会有几千元的损失，档口里还有一个电冰箱应该也报销了。”

西海岸集选区议员李智陞案发后也到现场了解情况，并与摊贩和环境局人员商量要如何为受影响摊贩提供协助。据了解，有关当局将为受影响的摊贩提供临时摊位，让他们得以继续营业。

起火原因还在调查中。

（视频由读者提供）