周四开盘值得关注个股

联邦公开市场委员会（FOMC）7月份会议纪要出炉，引发市场担忧美国联邦储备局仍会继续加息以对抗通胀，华尔街隔夜股市收低。

纳斯达克指数下跌1.15％，标普500指数和道琼斯工商指数各跌0.76％和0.52％。

东京和首尔股市星期四（8月17日）低开，各跌0.56％和1.09％。

新加坡海峡时报指数星期三（16日）收低0.59％或19.16点，闭市报3213.58点。

本地股市星期四开盘值得关注个股：

1.新加坡交易所（SGX）2023财年的净利上扬26.5％至5亿7090万元，每股盈利53.4分。在衍生产品营收增长27.2％的推动下，全年总营收增8.7％至11亿9440万元。

新交所开市前发布截至6月底的2023财年全年业绩。董事会建议派发每股8.5分的年终股息，派息日为10月20日。新交所全年每股派息为32.5分，上财年为32分。

2.马可波罗海业（Marco Polo Marine）截至6月底2023财年第三季业务报告显示，营收同比增长28.9%至3680万元，毛利同比增47.2％至1420万元。

3.凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）宣布完成收购英国第五个数据中心，收购价为1亿2510万英镑（2亿零940万新元）。

4.OTS控股集团星期三闭市后发布盈利预警。公司指出，根据截至6月底的2023财年未经审计的初步财报，公司预期将转盈为亏，主要是因为马来西亚的产品销售缓慢、承担印度尼西亚子公司的减值亏损、外汇损失等因素所造成。