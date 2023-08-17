新加坡股市周四早盘微跌0.38％

美国联邦储备局的鹰派信号，加上中国疲弱经济前景，令投资者不太乐观，亚太股市星期四（8月17日）早盘涨跌互见。

新加坡海峡时报指数一度下探3200关键水平，截至中午回升至3201.35点，微跌0.38％或12.23点。

本地股市全场成交量5亿4168万股，交易总额4亿6672万元。上升股239只，下跌股266只。

海指成份股之中，怡和控股（Jardine Matheson）和另外两家怡和系公司DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和香港置地（Hongkong Land）星期四除息，它们的股价跌幅介于1.54％至2.33％。

中港台股市一度全线下挫，但很快就收复失地。上海、深圳和台北股市上涨不超过0.46％，香港呈横摆。东京、悉尼、首尔和吉隆坡股市的跌幅介于0.43％至0.70％。

美国联邦储备局最新出炉的7月份政策会议纪显示，多数与会者继续认为通胀存在重大上行风险，可能需要进一步收紧货币政策。

IG分析师叶俊荣说，联邦基金期货市场预期联储局9月政策会议暂停加息的概率为88％，不过对11月政策会议开始动摇，加息概率从一周前28％升至35％。

对于本地银行股前景，兴业银行研究发布最新研究报告指出，尽管新加坡下半年经济增长势头将有所改善，但本地银行一直享受的顺风正在减弱。美国政策加息周期已接近尾声，净利息收益率（NIM）很快就会见顶并回滚。这可能会在明年下半年加速，联邦基金利率（Fed Funds Rate）料五轮下调。

报告也说，中国近日发布的疲弱宏观经济数据表明，疫情后的经济反弹失去动力。综合来看，本地银行股价短期内将在区间波动，这对大华银行有利，因为该行对大中华区风险敞口相对较小。