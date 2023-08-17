黄循财：储备金增幅“勉强跟得上”经济增长 新加坡没有过度储蓄

新加坡每年把储备金投资回报的最多一半拨入国家预算，另一半则放回储备金里。我国并未过度储蓄，因为所转回储备金里的投资回报，只是“勉强跟得上”我国的经济增长幅度。

副总理兼财政部长黄循财说：“归入储备金的部分是重要的。因为如果我们不把任何回报转回储备金里，储备金的价值就会随着时间的推移消逝。”

黄循财针对储备金课题与英语新闻台CNA进行访问时，谈到储备金净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）的使用。访谈视频星期四（8月17日）上载到CNA的YouTube频道。

他指出，有些人觉得从NIRC中多拿一点，又何妨？有些人则有错误的印象，觉得新加坡的储备金已经很多了。

“假设我们的储备金实际回报率约是4％，我们拿一半，也就是2％投入财政预算，另外2％转入储备金。而每年的经济增幅约2％。如果储备金以约2％的速度增长，经济增幅也是约2％。这意味着储备金增长只是勉强跟得上经济，我们并没有过度储蓄。”

他也说，很少国家像新加坡一样有应急基金。“我相信如果未来面临任何冲击、紧急情况、灾难，甚至可能比过去三年的冠病疫情更大的灾难，我们可以依靠储备来应对冲击，必要时用来重建新加坡，并确保我们继续前进。”