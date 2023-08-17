陈钦亮：若所有总统候选人都合格 自己将退选

有意参选总统的职总英康前总裁陈钦亮说，若总统选举委员会批准四人，即尚达曼、吴振华、黄国松和他自己的总统候选人合格证书，他会决定退选，让吴振华参选。

他说：“竞选顾问与团队强烈建议我不要发表这样的声明，以防失去支持者，然而我不同意这种说法。”

陈钦亮指出，吴振华在年龄上相对年轻，并且有庞大的团队和支持者。因此，他认为吴振华将是一个更好的独立候选人，也希望之前他对吴振华的言论，对方别放在心上。

陈钦亮补充，如果独立候选人超出一位，选票将会被分散，他相信新加坡人会做出明智的决定，投选出适合的总统人选。

而吴振华早前曾回应说，希望陈钦亮别再提出如果两人符合资格一人就退选的说法，并建议对方专注于竞选活动。

陈钦亮（左一）星期四（8月17日）早上走访勿洛蓄水池路熟食中心，与摊主和食客打招呼聊天，握手致意。（海峡时报）

陈钦亮星期四（8月17日）早上走访勿洛蓄水池路熟食中心，与摊主和食客打招呼聊天，随后乘搭地铁，前往武吉班让熟食中心与巴刹。他在答复媒体询问时说，在这段期间，收到了各方建议和看法，也包括怀有恶意的攻击。

他提起自己星期四早上发布的一则脸书贴文，“如果你帮不上忙，就不要分心、批判或成为负担”。他说，希望所有支持者是无条件地支持自己，而不是夹杂其他个人想法。

他也补充，许多支持者担心他在这段期间过于劳累，他请大家不必担心自己的身体和精神状况，因为他平常有保持运动的好习惯。