收逾3万元却没完成装修 装修商监10月

收了屋主3万6000多元的费用，却只完成不到6000元的工作，屋主报警，装修商星期三（8月16日）被判坐牢10个月。

《新明日报》早前报道，被告罗文才（55岁，音译）被控五项欺骗罪行，他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。受害人是42岁的男屋主齐亚·阿尔明。

案情显示，2018年7月，被告上门到受害人的单位为自己的装修服务宣传，谎称自己为装修公司I Design Concept工作，可以全面装修受害人的房子，也给受害人看了三四间装修好的单位图。

受害人之后决定找被告装修房子，被告原先开价3万5000元，声称会在2018年12月18日完工。受害人之后在同年8月至11月间，付了3万6077元给被告。不过，被告在收了钱之后并没兑现承诺。

案情也指出，被告原在2017年创立公司Asia Design Enterprise，公司2018年碰到财务问题，没办法付款给供应商，接下的装修工程也就无法顺利完成。被告因此到新竣工的组屋找新顾客，接下他们的单子后，打算用向新顾客收来的钱完成之前的装修工程。

由于被告和I Design Concept的老板是朋友，对方才会让被告使用公司信笺（letterhead），方便被告的顾客申请银行贷款。

控方指出，被告之后只完成价值5950元的装修工作，而且也不符合受害人所要的设计，受害者还得另请装修商来拆除被告安装的东西。控方建议判被告坐牢12个月至14个月。

法官最后判被告坐牢10个月。