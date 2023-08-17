调查：不到一半外籍帮佣看护者具备照顾年长患者的信心和技能

一项本地调查发现，负责看护患有慢性疾病长者的外籍帮佣中，不到一半的人具备照顾他们医疗需求的信心和技能。新加坡保健服务集团综合诊疗所计划为帮佣开办培训工作坊，帮助他们掌握老年护理技能。

新保集团（SingHealth）综合诊疗所的团队针对100名年龄介于23岁至55岁、担任年长者看护的外籍帮佣展开调查。这些帮佣曾于2018年5月至6月陪伴家中60岁及以上，且患有慢性疾病如二型糖尿病、高血压和血脂异常的年长者，到勿洛、红山、欧南园和淡滨尼综合诊疗所看诊。

参与调查的帮佣来自印度尼西亚、菲律宾和缅甸，平均有5.8年的工作经验，他们的看护对象平均年龄为81岁。调查旨在了解照顾年长慢性疾病患者的帮佣所具备的相关知识，以及他们在进行看护工作时是否具备信心等。

调查发现，在受访的帮佣中，须在家中为年长者检测血压和血糖的帮佣分别为55人和30人。其中，分别有45.5%和40%的帮佣对测量血压和血糖缺乏信心。

调查也显示，尽管受访的帮佣了解如何帮助看护对象维持健康的生活方式 ，以及运动的益处等，但多数还是须要接受更多看护培训，尤其是如何帮助他们测量和记录血糖和血压，以便让医生更全面地评估看护对象的状况。

为协助帮佣看护者更好地照顾年长者的医疗保健需求，新保集团综合诊疗所将为这些帮佣制定培训工作坊，让他们接受相关培训，以掌握老年护理技能，包括学习如何让年长者保持均衡饮食、为他们准备药物、进行简单的运动、测量和记录血压和血糖。团队将于今年较迟时候至明年初展开这项培训计划。