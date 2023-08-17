代表四大种族的五团体联手发起筹款 望为李光耀百年树人基金筹1000万元

为纪念建国总理李光耀的百岁诞辰，代表本地四大种族的五大社团和商会首次联手发起筹款活动，目标是在接下来一个月为李光耀百年树人基金筹集1000万元，以支持基金推展的各项培育青年领袖和资助弱势学生的项目。公众也可通过签名支持这项筹款活动，向李光耀致敬。

这个名为“饮水思源、共育贤才”的筹款活动，约一个月前由新加坡宗乡会馆联合总会和新加坡中华总商会发起，也邀请新加坡马来商会、新加坡印度商会以及新加坡欧亚人协会联合推动。

中华总商会会长高泉庆在五个团体于星期四（8月17日）召开的记者会上说，公众可以通过各团体属下的会馆、学校、商会和社区伙伴签名和捐款。

高泉庆说，本地华社非常感激李光耀为建设新加坡所做的贡献，总商会和宗乡总会决定邀请马来商会、印度商会以及欧亚人协会一起推动这项活动，同时也展示本地多元种族社会的团结精神。

“无论是在签名簿上签名还是捐款，我们鼓励公众，尤其是年轻一代能通过这项活动，追思李光耀的贡献、价值观以及行事原则，这些要素对新加坡当前和未来的发展仍然是很重要的。我们坚信培育本地年轻人是一项意义深远的投资，能在未来发挥极大效益。”

由本地商业领袖发起的“李光耀百年树人基金”（Lee Kuan Yew Centennial Fund），5月30日由副总理兼财政部长黄循财正式启动。基金当时已获来自25个私人机构和个人的8230万元捐款。

这项基金主要资助四个教育项目和奖学金。基金也将扩大李光耀奖学金的范围，并且每年为多达1000名具备韧性和潜力的工艺教育学院和理工学院弱势学生，提供经济援助。

五大团体将在9月15日结束筹款活动，同天也会举办移交支票和签名册的仪式，副总理兼财政部长黄循财受邀担任主宾。