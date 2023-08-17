假扮女子社媒行骗 诈骗新招7月来至少19人上当

本地出现新型交友应用诈骗，骗子以女子自居，谎称要与受害者视频通话或提供裸照视频，今年7月以来已有至少19人上当，被骗走至少1万3000元。

新加坡警察部队星期四（8月17日）发文告透露上述新型交友应用诈骗，并透露在这些案件有一雷同之处：它们都始于“女子”通过社交媒体Tiktok或交友应用如MI Chat或Tagged发给受害人的一则信息。

这些女子其实都是骗子，会诱导受害者转移到WhatsApp聊天，话题聊开后便问受害者是否要一对一进行裸体视频通话，或直接与女子约会，或看女子的裸照还是视频。

受害者一旦上钩，便会收到骗子发来的链接，让他们下载含有恶意软件的安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）。受害者照做后，恶意软件便会入侵他们的手机，窃取他们的银行资料。受害者之后就会发现，银行户口里出现未经授权的交易。

警方提醒说，公众如果不慎下载或安装含有恶意软件的应用，或者怀疑自己的手机被恶意软件入侵，可采取以下步骤保护自己。

第一，打开手机的“飞行模式”（flight mode）；

第二，为手机进行一次病毒扫描；

第三，检查银行、Singpass或公积金等不同户头，看看是否出现未经授权的交易；

第四，倘若出现未经授权的交易，应立即通知相关机构如银行，并报警处理；

第五，在完成第一至第三步骤后，如果认为手机没有恶意软件，便可正常使用。公众也可考虑将手机恢复出厂设置（factory reset）或更换重要户头的密码。