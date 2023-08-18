周五开盘值得关注个股

美国国债收益率进一步攀高，引发股票和其他风险资产面对抛售压力，华尔街隔夜股市连续三个交易日收低。

纳斯达克指数下跌1.2%至13316.93点，道琼斯工商指数和标普500指数同样下跌0.8%，报34474.83点和4370.36点。

东京和首尔股市星期五（8月18日）低开，各跌0.81%和0.79%。

新加坡海峡时报指数星期四（17日）下跌16.83点或0.52%，闭市报3196.75点。

本地股市星期五开盘值得关注个股：

1.新加坡邮政（Singpost）截至6月底的2023/24财年第一季业务报告显示，营运盈利同比增长11.8%至1190万元，营收同比减少15%至4亿零410万元。

2.网联宽频信托（Netlink NBN Trust）截至6月底的2024财年第一季净利上涨2.1%至2820万元，营收上涨6.2%至1亿零390万元。运营成本增加使公司的息税折摊前盈利（EBITDA）增幅较低，为3.1%

3.电子制造服务公司ICP的收购方宣布，截至星期四傍晚6时已获得公司超过50%股权，因此之前提出的强制性有条件现金收购献议，转为无条件全面收购献议来收购其余未持有股权，献议截止日期为8月29日傍晚5时30分。

4.CSE环球（CSE Global）宣布获得价值8640万元的两份合同，第一份是为美国客户设计和制造配电中心及系统和设备的集成，预计明年开始，为期一年。第二份是为本地政府提供基础设施维护服务，合同从今年下半年开始至2028年。