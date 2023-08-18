废物处理设施多处安全漏洞 一公司遭停工罚1万元

置放废弃材料的设施有多个安全漏洞，可能危及工人安全，人力部发停工令给Leading Bio-Energy公司，除下令立即整顿不安全的作业环境外，也开出1万元罚单。

人力部星期四（8月17日）在脸书贴文， 指近期稽查一个由Leading Bio-Energy（新加坡）私人有限公司拥有的废物处理设施后，发现设施存有多个安全漏洞，特别是废弃材料随意堆放在储存棚已受损的结构柱上，随时有倒塌风险。

稽查也发现，公司缺乏安全交通管理措施、建筑物维护情况差劲、废弃物和器材随意置放等。由于安全漏洞对工人的安全构成直接威胁，人力部发出停工令，下令有关设施停止作业，并立即纠正不安全的工作环境。

人力部也向Leading Bio-Energy公司处以1万元罚款。

人力部工作场所安全与卫生督查单位处长陈仕豪强调，对处理和储存大量危险废弃物的工作场所，废物库存的安全管理至关重要。

“Leading Bio-Energy（新加坡）私人有限公司未能确保这一点，反映了公司高级管理层的糟糕态度。人力部将继续对风险较高的工作场所进行稽查，并对那些不保护工人安全和福祉者，采取严厉执法行动。”

人力部提醒，若发现工作场所存在不安全行为或缺乏安全措施，雇员或公众可通过SnapSAFE网站通知人力部。