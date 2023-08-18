新加坡股市周五早盘跌0.69%

面对中央银行持续加息及中国经济等不确定因素，投资者态度谨慎。亚太股市星期五（8月18日）早盘普遍下跌，但跌幅不大。海峡时报指数截至中午报3174.64点，跌22.11点或0.69%。

除了悉尼股市逆势微升0.17%，香港下跌1.20%，深圳、首尔、东京、台北和吉隆坡股市的跌幅介于0.43%至0.69%，上海微跌0.06%。

凯投宏观（Capital Economics）副首席市场经济学戈尔特曼（Jonas Goltermann）告诉路透社，中国经济今年初强劲增长，然而之后情况逐渐恶化，如今看起来前景相当暗淡。“虽然很难看到中国股市持久好转的催化剂，但很多坏消息已经被消化掉。”

海指早盘在最高3186.31点及最低3169.53点之间震荡。本地股市全场成交量5亿2755万股，交易总额4亿7327万元。上升股201只，下跌股314只。

海指成份股几乎全线下跌，胜科工业（Sembcorp Industries）的跌幅最显著，下跌3.05%至5.41元。

城市发展（CDL）、香港置地（Hongkong Land）、DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和怡和控股（Jardine Matheson）在星期五除息，它们股价早盘下跌不超过2%。

星期五早上开市前发布最新业绩的新加坡邮政（Singpost）上扬2.06%至0.495元。集团截至6月底2023/24财年第一季业务报告显示，营运盈利同比增长11.8%至1190万元。