疫情期间参与技能培训的中小企业数量翻倍

中小企业虽面对冠病疫情的挑战，但在2020年至2022年参与新加坡精深技能发展局资助培训计划的企业数量仍翻倍，从约9500家增至1万9000家，受益雇员人数也在同期从约5万5000人增加到近10万人。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期五（8月18日）出席由精深局举办的首届技能创前程中小企业论坛上透露上述数据。

她说：“中小企业雇用本地大部分的劳动力，因此中小企业在鼓励终身学习，以及为本地雇员在整个职业生涯中提供再培训和提升技能的机会方面，可以发挥重要作用。中小企业是技能创前程的核心，尽管疫情期间存在不确定性，近年来中小企业越来越重视技能提升，加大参与培训的力度。”

过去三年使用技能创前程企业补助，参加精深局资助的培训的公司中，也有近一半是首次申请者。

至于今年6月1日启动的职场技能认证计划（Workplace Skills Recognition Pilot），目前已经有30家零售和食品服务业的企业参与，协助它们认证职场技能，减少员工请假参加外部培训的需要。

另外已有2300家中小企业参与技能创前程行业领头羊计划，从30家领头企业主办的技能发展项目受益。其中本地食品包装企业JNL公司在星展银行的建议下，通过网络行销推广可持续发展项目。