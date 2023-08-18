塞柬公民涉10亿洗黑钱案 两国关注案件进展

新加坡警察部队侦破近年来最大的洗钱案，被提控的10人中，两人拥有塞浦路斯国籍，三人拥有柬埔寨国籍，两国的相关机构都表示正密切留意案件的进展。

《联合早报》连日报道，新加坡警察部队星期三（8月16日）发文告说，10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（15日）被警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。他们事后被控上法庭，另有12人正协助调查，八人目前被警方通缉。

这起案件在国际上引起热议，被控的10人相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。根据控状，苏海金（40岁）和王德海（34岁）是塞浦路斯籍，苏宝林（41岁）、苏文强（31岁）和陈清远（33岁）则是柬埔寨籍。

《塞浦路斯邮报》星期四（17日）报道，当地内政部受询时说，当局会密切留意案件的进展，一旦发现任何违反公民条件的信息，涉案者的公民权将立即被撤销。同时，当地政府指出，还未接到新加坡要求协助的请求，但强调若有需要，会提供一切必要的协助。

《金边邮报》星期四报道，当地警察总长受询说，他通过新闻知悉案件的相关信息，但新加坡当局正在调查中，因此不愿置评。

柬埔寨外交与国际合作部发言人说，柬埔寨驻新加坡大使馆正在和相关机构确认信息，“如果案件涉及柬埔寨公民，大使馆会提供必要的协助”。

《金边邮报》进行的初步调查也显示，苏宝林相信是在2019年成为公民，另外两人则不清楚什么时候成为公民。