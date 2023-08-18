陈钦亮：有信心获得中间和偏向反对党选民支持

职总英康前总裁陈钦亮取得总统候选人合格证书，他相信自己能获得中间和偏向反对党选民的支持，并且有信心不会失去按柜金。

由于陈钦亮的助选团队包括人民之声秘书长林鼎等反对党人士，一些人因此质疑他若当选将如何胜任总统这个超越政治的角色。

陈钦亮星期五（8月18日）下午在住家接受《联合早报》和《海峡时报》访问时说，他接触的人当中一些偏向反对党，一些立场中立（middle ground），他的义工当中就有许多是中间选民，他因此希望代表这两个群体。

不过他强调：“我不同意别人说我是反对党候选人，我的观点不带政治色彩，而是希望找到能为人民解决问题的最佳方法。”

他星期五上午走访高文熟食中心时告诉记者，他已经准备好提名日当天的致辞，准备以四种语言发言。

他早前受访时曾表明，欣赏吴振华作为一名独立于人民行动党的候选人。对于吴振华这次没有取得候选人合格证书，他表示感到失望，并祝对方接下来一切顺利。

陈钦亮1977年至2007年在职总英康保险合作社担任总经理、董事、总裁等职务。合作社在过去三年有至少5亿元股东权益，并且在陈钦亮掌舵的30年里赚取盈利。他曾参加2011年总统选举，但在那一年的四角战中只获得4.91％得票率，失去竞选按柜金。

