被诬赖偷手机 阿叔捅友数刀

不满被朋友诬赖说他偷手机，56岁阿叔和友人起冲突，两人越吵越凶，阿叔竟掏出小刀扑向友人，捅了数刀后逃离现场。

这起事件发生于今年6月15日下午12时40分左右，地点是淡滨尼中路第513座的一家咖啡店。

被告沙冷（Salem bin Abdul Rahaman）星期四（8月17日）承认一项偷窃罪和一项持危险武器蓄意重伤他人的罪行。

案情揭露，今年6月13日早上，被告在淡滨尼巴士转换站巧遇友人（57岁）。间中友人去买香烟时把手机放在板凳上，回头找手机时已不翼而飞。友人怀疑被告偷了他的手机。

两天后，友人于案发地点吃饭，见被告走进咖啡店，就问他是不是他偷了手机。被告否认，友人却咬着他不放，两人越吵越凶，还发生肢体冲突。

被告突然掏出约六公分的小刀扑向友人，朝他的颈项捅了一刀后将他打倒在地，再朝他的腹部捅了一刀。

友人挣扎着站起身，为了保护自己用凳子打被告，但被告挡下后又朝友人再捅数刀。被告随之逃离现场，整个过程被咖啡店的电眼拍下。

被告回家后，把刀藏在沙发底下，但被警方询问时却谎称已将刀子丢了。警方事后查获干案的小刀。

由于被告前科累累，自1984年起就犯下多起偷窃罪，法官下令被告接受评估，看他是否适合接受改造性监禁或预防性监禁，案展至报告出炉后才下判。