10亿洗黑钱案 所有被告持就业准证或眷属准证

人力部证实，之前在相信是本地最大洗钱案中被控的10人在本地持有就业准证或眷属准证，并指出若发现他们涉及任何严重罪行，会向新加坡警察部队和总检察署咨询后，采取必要行动。

《联合早报》连日报道，新加坡警察部队星期三（8月16日）晚上发文告说，10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（15日）被警方逮捕，并在星期三被控上法庭。

这10人分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（前译张瑞进，44岁）、林宝英（前译林宝颖，43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。

人力部发言人星期五（18日）回复《联合早报》询问时证实，当局正和警方联系，调查在星期三被控的10名外籍人士。“所有雇主和准证申请者都要确保申请工作准证时申报的资料是真实和正确的。这包括公司资料、申请人个人资料、工作经验、薪金和专业资格。人力部将评估所有申请，并跟进任何可疑信息。”

发言人说，当局会毫不犹豫对涉嫌做出虚假申报的雇主或个人采取行动。

这起案件在网上引起热议，当中涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。除了上述10人，另有12人正协助调查，八人目前被警方通缉。 所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。