新捷运标得红山巴士配套 SMRT标得裕廊西配套

新捷运以约4亿7645万元，再次标得红山巴士配套的合约；SMRT则以4亿1153万元标得裕廊西巴士配套，2024年9月前将从新捷运接过配套经营权。

陆路交通管理局星期五（8月18日）发文告宣布，把红山巴士配套的经营权合约颁发给新捷运，裕廊西巴士配套合约则颁给SMRT。

两个合约为期五年，从2024年第二季起逐渐生效。

陆交局于2022年11月23日为红山巴士配套和裕廊西巴士配套招标。投标选择包括只经营一个配套，或两个配套一起经营。共有六家公司投标，包括来自英国的National Express集团和法国Transdev集团。

陆交局说，招标采用双信封方式，评估巴士业者的出价和服务质量。文告说，新捷运和SMRT都对配套的营运有深刻的理解，不仅出价更具竞争力，也提出改善服务和推进环境可持续性的计划。

新捷运以4亿7645多万元标得红山巴士配套，比出价最高的竞争对手少1亿2235多万元（20.4％）。

裕廊西巴士配套方面，SMRT的投标价为4亿1153多万元，比出价最高的竞争对手少1亿2452多万元（23.2％）。

两个配套加起来价值8亿8799多万元。这个数额比两个配套一起经营的最低投标价（8亿9577多万元）少0.8％，即778万7892元。

我国2014年宣布根据地理位置，把全岛的巴士路线分成14个配套。

红山巴士配套目前由新捷运经营，有17条路线，包括5、16、57、93、120、145、160、198、273及400号等。

裕廊西巴士配套目前也由新捷运经营，有26条路线，包括179、181、192、247、254、405及974号等。SMRT将于2024年9月接手配套。