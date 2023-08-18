红山和裕廊西巴士配套招标出炉 近千名受影响员工将顺利过渡

新捷运再次标得红山巴士配套的合约，SMRT则标得现由新捷运经营的裕廊西巴士配套，受影响的近1000名员工会获得过渡帮助。

全国交通工友联合会执行秘书杨益财星期五（8月18日）在脸书贴文说，工会致力于保护交通员工的安全与利益，会与SMRT和新捷运合作，确保受影响的近1000名交通员工能够顺利过渡。

“我们预计这一转变不会有任何重大挑战。”

陆路交通管理局星期五发文告宣布，把红山巴士配套的经营权合约颁发给新捷运，裕廊西巴士配套合约则颁给SMRT。

两个合约为期五年，从2024年第二季起逐渐生效。

陆交局于2022年11月23日为红山巴士配套和裕廊西巴士配套招标。投标选择包括只经营一个配套，或两个配套一起经营。招标采用双信封方式，评估巴士业者的出价和服务质量。

新捷运以4亿7645多万元标得红山巴士配套，比出价最高的竞争对手少1亿2235多万元（20.4％）。

裕廊西巴士配套方面，SMRT的投标价为4亿1153多万元，比出价最高的竞争对手少1亿2452多万元（23.2％）。