称政府可追踪选民把票投给谁 TikTok用户接更正指示

一个TikTok视频称政府可追踪选民将票投给了谁，当局发出更正指示。

政府打假网页Factually星期五（8月18日）发布选举局的公告指出，TikTok用户“dr.ishhaq.jay”在7月17日发布的TikTok视频中称，政府可追踪选民将票投给了谁，从而使选民处于严重不利地位；这是不实的，主管公共服务的教育部长陈振声指示防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处对其发出更正指示。

这名用户已于星期六凌晨在TikTok账号上载一则含有更正指示的视频，并设为其中一个置顶项目。

选举局指出，政府无法追踪选民将票投给了谁。

1954年的国会选举法令及其前身法令的同等条款规定了投票保密，政府（包括选举局在内）严格遵守有关投票保密的法定程序和义务。

此外，保护投票保密的法定程序和义务是严格和全面的。例如，每一名获授权前往投票站或参与计票的工作人员、文员、翻译员、候选人和代理人，都必须在出席这类活动之前宣誓保密。

另一套法定程序也规定，对于在投票站亲自投票的情况，从投票站到计票中心、从计票中心到最高法院的选票保管链不会中断，选票将被密封，并在最高法院安全保管六个月后销毁。这一过程是透明的，候选人及其代理人也可以观察。

再者，选票上的序列号旨在保护选举过程的完整，可以对所有已发出和已投票的选票进行统计，并防止伪造行为或冒充选民。喊出选民的序列号和姓名，还能让观察投票过程的投票代理人验证选民是否列在他们手上的选民册副本中。

在发放选票时，选民序列号也会写在选票存根（counterfoil）上，以便在出现有人指控投票存在欺诈行为等必要情况时，可以追踪选票。然而，选举局强调，只有在高庭普通审判庭（General Division）发出庭令的情况下，才允许检查密封的选票，而且这种庭令只在非常有限的情况下才能发出。例如，当申请检查选票是为了查清选举中是否存在贪污、非法操作等违反国会选举法令的行为时。

公众可上网https://www.gov.sg/article/is-my-vote-secret，以及https://www.gov.sg/article/how-is-my-vote-still-secret-if-the-ballot-paper-has-a-serial-number-on-it，了解关于投票保密的详情。