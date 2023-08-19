黄国松：竞选活动的焦点是年轻一代

本届总统选举准候选人、新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松说，自己会把竞选活动的焦点放在年轻人身上，目前也没有举行群众大会的打算，而是会走访更多邻里社区，与民众近距离接触。

黄国松星期六（8月19日）中午走访高文巴刹与熟食中心并接受媒体访问时，正式宣布了他的竞选口号“团结一心，共创未来”（United for Our Future）。

他举起手解释说：“五根手指意味着新加坡人虽然有不同种族、语言和宗教信仰，但都有一个共同点（指手掌），那就是团结，我们必须团结。如果我们团结一致，新加坡就会有更美好的未来。我们有很多经济机会，但我们只有团结起来才能更好地利用这些机会。”

问及竞选策略，黄国松说，他的竞选活动将把重点放在年轻人身上。

他想鼓励年轻人发展心理复原力、自信心和金融知识这三项技能，而不是一味专注于学术技能、技术技能和专业技能。这包括教导新加坡人如何打坐、发表公共演讲，以及如何存钱并投资。

“在注重年轻人时，我也没有排除年长一代，因为我相信，如果年轻一代人幸福快乐，他们的父母、祖父母也会幸福快乐。”

至于是否会在竞选期间举行群众大会，他说目前没有这个打算，而是希望继续利用社交媒体，并且走访社区与民众争取更多面对面接触的机会。

他说：“我接下来会有更多走访小贩中心和巴刹的活动。这样就有更多新加坡人能亲自与我接触。因为我从来没有当过政治人物，所以很多人不认识我。因此，我必须付出更多努力，以这种方式与人们见面。”

总统选举委员会星期五（18日）向三人发出候选人合格证书，除了黄国松，另两名获得证书的是前国务资政尚达曼和职总英康前总裁陈钦亮。

黄国松说，尚达曼是他最大的竞争对手，并把这喻为“大卫与歌利亚”。他是大卫，而尚达曼则是歌利亚。

“这是有可能的。我希望新加坡人民能够帮助大卫。”