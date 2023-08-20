新加坡肯尼亚双边投资条约正式生效

新加坡和肯尼亚签订的双边投资条约正式生效。

新加坡贸工部在星期天（8月20日）发布文告宣布，我国与肯尼亚签订的双边投资条约（Bilateral Investment Treaty，简称BIT）正式生效。这一重要的条约保护两国投资者的利益，促进更大规模的投资，为投资者提供更大的信心。

新加坡和肯尼亚的双边投资条约，于2018年由时任贸工部高级政务部长许宝琨医生，在时任副总理尚达曼的见证下，与肯尼亚时任财政内阁秘书罗蒂奇（Henry Rotich）签署。

贸工部长颜金勇说：“肯尼亚和新加坡双边投资条约的生效是一个重要的里程碑，将进一步促进两国之间的贸易和投资活动。这为在肯尼亚市场寻求商机的新加坡投资者提供了保护，同时也提高了双边投资者的信心。”

肯尼亚是东非共同体（EAC）最大的经济体，在2022年的国内生产总值达到1134亿2000万美元。肯尼亚拥有撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）最大的海上港口之一，并为邻国内陆国家提供重要的进出口通道。

2022年，肯尼亚成为新加坡在撒哈拉以南非洲的第九大贸易伙伴，双边货物贸易总额达到2亿1220万新元。这一合作关系的深化将进一步推动双方的经贸合作和发展。