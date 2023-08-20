大巴窑东夜间菜市最后一夜 三摊贩坚守到最后

大巴窑东夜间蔬菜批发市场走入历史，三个摊贩坚守到最后，其中有人感性地说：“我一定要见证这一刻！”

在大巴窑工业园前的马路经营了40多年的大巴窑东夜间蔬菜批发市场，因附近新组屋纷纷落成，10名摊贩今年2月接获通知，最迟须在星期六（8月19日）前结束营业。

星期六是批发市场营业的最后一天，多数摊贩已提早搬离，但仍有三名摊贩坚守到最后一刻，包括在此40余年的施建春（63岁）。

施建春透露，他最初在蔡厝港拥有菜园，售卖的是自己种植的蔬菜，去年政府回收土地，菜园夷为平地，他便开始跟本地另一家菜园拿货。

望着较为冷清的街道，施建春星期六内心一片唏嘘地说，以前高峰期有50多名摊贩，到最后却只有三个，其中两家售卖来自马来西亚的蔬菜。

施建春指出，新加坡食品局人员晚上11时抵达现场，协助批发市场结束营业。他们在午夜12时正式歇业，只允许早前订购的顾客前来取货。“我的菜有20%是卖给附近居民，不少人来跟我们说好可惜。”

曲终人散，这些摊贩日后将何去何从？施建春透露，他还是会继续为老顾客送货，从菜园把包装好的菜送往各个巴刹，但不会在摊位售卖。

他解释，巴西班让批发中心离菜园和家太远，目前转为送货员，所幸送货的费用都由菜园承担。

一条喧闹的路止于星期六，往日成天聚集的摊贩也各奔东西。施建春遗憾地说，如今大家忙于生计，也没有以往聊天的闲情，感情难免也会淡去，令他感慨：“一切都已走入历史。”