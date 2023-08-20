视频含公积金政策虚假信息 TikTok用户一周二度接更正指示

两天前因发布视频称政府可追踪选民将票投给谁而接到更正指示的TikTok用户，又发布了一个与公积金政策相关，但包含虚假信息的视频，人力部为此向他发出更正指示。

人力部星期天（8月20日）发文告指出，TikTok用户“dr.ishhaq.jay”在8月12日发布的TikTok视频，谎称使用公积金偿还建屋发展局贷款的中低收入公积金会员中，没有人能够达到公积金户头中的公积金基本存款（Basic Retirement Sum）或在退休户头达到全额存款（Full Retirement Sum）。

人力部指示防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处对此发出更正指示。

这名用户被要求发布一则包含更正指示的视频，并在视频附上政府澄清的链接。TikTok也须向访问过该视频的用户发出更正通知。

公众可浏览Factually网站了解事件的实况，并浏览https://www.cpf.gov.sg/member了解有关公积金系统的最近信息。

Factually星期五（18日）发布选举局的公告指出，这名TikTok用户在7月17日发布的TikTok视频中称，政府可追踪选民将票投给了谁，从而使选民处于严重不利地位；这是不实的，主管公共服务的教育部长陈振声指示POFMA办事处对他发出更正指示。