警方吁公众搭公交到总统选举提名中心

新加坡警察部队吁请有意在总统选举提名日前往提名中心参与提名日活动的公众和支持者，尽量搭乘公共交通工具，并避免携带危险物品和背包。

警方星期天（8月20日）发文告说，星期二（22日）是总统选举提名日，位于乔治王道的人民协会总部将在上午11时接受提名。警方也提醒候选人提早抵达。

提名日当天，警方建议公众和支持者，在提名中心早上10时向公众开放后，再前往提名中心。公众应尽量乘搭公共交通前往提名中心，到时也只有张贴官方认可贴纸的车辆才会获准进入会场并停车。

公众在提名中心内集合或离开时都要遵守秩序，同时不能携带危险物品，如尖锐物品、易燃液体或气体。公众也应避免携带背包，警方届时将在提名中心内外展开安全检查，背包和其他物品都可能被检查。

警方也提醒公众和支持者，在提名程序结束前，勿在提名中心内展示支持任何候选人的标语牌、旗帜或横幅。

提名中心列临时禁飞区

新加坡民航局将在提名日当天早上9时至下午1时30分，把提名中心列为临时禁飞区。除非领有民航局准证，任何人都不许在临时禁飞区里进行空中活动，包括操作遥控无人机进入临时禁飞区和在里头飞行、放风筝，以及让大型气球升空。

警方将严密监控并维持现场秩序，对于在提名中心内不守秩序或有违法行为的人，警方将果断采取行动。