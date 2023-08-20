陈钦亮：若当选会提议缩减国民服役期 增加津贴

本届总统选举准候选人、职总英康前总裁陈钦亮说，如果当选，会为民众向政府提议减少国民服役时长和增加服役津贴，并将针对国家储备金和公积金提出看法。

陈钦亮星期日（8月20日）到义顺忠邦巴刹与熟食中心走访选民。

他在行程开始前接受媒体访问时分享了公众的来信，其中一名就读理工学院的19岁青年来函说，若陈钦亮当选，希望他能与政府和国防部合作，缩减国民服役期，并增加全职国民服役人员的津贴。

陈钦亮说，这也正是他个人20年来一直持有的看法。

“我们的年轻人会为国家服务，但不需要服役两年。国家也应有能力给予他们更高的津贴。”他也说，他知道自己不该干涉政府政策， 不过会在和总理及部长的交流中传达这一观点。

他也提到自己将在星期一（21日）针对国家储备金发言，解答公众关于为何国家储备金需用超过50年来计算、国家储备金有多少等问题。

陈钦亮说，国家储备金具体有多少并没有意义，日后他将与政府讨论更重要的问题，如我国需要多少储备金、是否以当前一代已无法承受的过高生活成本为代价，将更多资金留给未来。

他也提到部分公众希望他对目前的公积金制度做出改变，并称自己清楚目前的公积金制度不是最好的，日后也将针对公积金发表看法。

陈钦亮透露他将在投票日前的星期五举行竞选集会，地点尚未确定。演讲者还包括助选团队中的提名人陈如斯、附议者林鼎，以及其他社区代表。