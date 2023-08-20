【NDR】组屋重新分类 推出新的优选地段组屋

地点优越的组屋若定价较高，多数家庭会负担不起，若定价较低，则加剧博彩效应。为解决问题，政府将重新分类新组屋，在靠近地铁站或市镇中心地段推出的组屋为“优选地段组屋”（Plus flats）。

李显龙总理星期天（8月20日）晚发表国庆群众大会演说时指出，靠近地铁站或市镇中心的预购组屋项目申购率往往极高，如宏茂桥Central Weave。

Central Weave去年8月推出，五房式和三代同堂单位不含津贴售价介于71万3000元至87万7000元。李总理强调，这些单位是大幅折价出售，卖价低于它们的真实市价。

李总理说，一些人抱怨价格过高、难以负担，但那372个五房式和三代同堂单位最终吸引超过6500户家庭申请，即每个单位有17组申请者。

建屋发展局在为地段优越的项目定价时因此面临矛盾。李总理说，如果定价较高，这类组屋将过于昂贵，大多数家庭负担不起。

“只有接近收入顶限上限，或是有父母帮一把的人，才负担得起。这个组屋区会成为高收入者集居的地方。”

如果定价较低，则加剧博彩效应，更多家庭会尝试申购。然而，每一个成功申购并为此雀跃的买家之外，就有20个或更多没有成功申购到的买家会感到失落和非常不满，这是不公平的。