【NDR】优选地段组屋享受更多津贴 售屋时也更多限制

政府将推出的“优选地段组屋”（Plus projects），地点会较优越，政府因此会提供更多津贴，让更多家庭有能力购买，但这些项目也将附带更严格的售屋条件。

李显龙总理星期天（8月20日）晚发表国庆群众大会演说，透露这点。

他说，公众熟悉现有预购组屋规则如五年的最低居住年限（MOP）和转售组屋的买家不设收入顶限等，这些都是购买预购组屋的“标准规则”，也将适用于“标准地段组屋”（Standard project）。未来，大多数组屋仍将属于标准地段项目。

然而，在个别地区内，会有一些组屋项目位于较优越的地点，例如勿洛市镇的碧湾（Bayshore）下来建设的组屋项目，会靠近地铁站、购物商场和实乞纳民众俱乐部等。这类组屋很有可能成为优选地段组屋，并将按照不同规则出售。

李总理说：“建屋发展局会为这些优选地段组屋单位提供比标准地段预购组屋单位更多的津贴。这将缓和优选地段组屋的价格，让更多家庭有能力购买这类组屋。”

不过为确保计划的公平，建屋局将对优选地段组屋设定更严格的售屋条件，包括最低居住年限为10年、对组屋的转售价实施“津贴回收”（subsidy recovery），以及为转售的买家设月入顶限。

李总理解释，更长的居住年限会遏制那些想很快转手获利的买家、实施“津贴回收”将对没有买到这些优选地段组屋的人公平，而对转售买家设月入顶限能更好地控制转售价，在更长远协助保持社会融合。