新电信受Airtel亏损拖累 第一季净利同比下滑23%

新电信（Singtel）的联号公司Airtel蒙受损失，导致集团的第一季净利同比下滑23%至4亿8300万元。

集团在星期一（8月21日）开市前公布截至今年6月底的第一季业务报告显示，Airtel因尼日利亚货币奈拉大幅贬值以及外币可转换债券的公允价损失，而蒙受特别净亏损。

新电信为这项净亏损承担的部分为6200万元，加上Airtel的外币可转换债券公允价损失，新电信须承担的特别净亏损总额达1亿1400万元。

集团营运收入同比滑落2.7%至34亿8800万元；息税折摊前盈利（EBITDA）同比下跌7.7%至9亿零200万元，主要原因是澳元币值下滑。

新电信集团总裁袁坤满说：“接下来，我们预期在新加坡和澳洲进行的核心消费者业务和企业业务整合计划，将是我们重置策略、优化协同效益、实现成本效益和推动增长的下个步骤。”

集团的新加坡业务表现平平。集团的国际漫游数据服务、付费电视和通话服务收入持续下降，导致整体本地营运收入下滑1.8%，但移动服务收入增长抵消部分营收跌幅。

另外，国际旅游恢复，推动后付费服务收入复苏。预付服务也获得入境外国人的支撑，收入保持平稳。

澳洲子公司澳都斯（Optus）面对激烈市场竞争和消费情绪疲弱调涨，但第一季营运收入仍取得1.1%的增长。移动服务收入增长2.7%，原因是漫游服务收入上升，以及后付费服务每用户平均收入（ARPU）弥补公司脱售保险业务后缺少的收入。