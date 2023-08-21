美国股市受美国联邦储备局可能继续上调利率的揣测影响，三大股指出现横摆。

美股上星期五（8月18日）表现平平，联储局可能上调利率推动美国国债收益率上升，吸引投资者撤出股市，转投债券市场。

道琼斯工商指数滑落0.1%，报3万4500点；标准与普尔500指数横摆，收报4369.71点；纳斯达克指数下滑0.2%，报1万3290.78点。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市跌22.82点或0.71%，收报3173.93点。

星期一（21日）可关注的股票：

1.莱佛士教育（Raffles Education）旗下的莱佛士高等教育学院（Raffles College of Higher Education）因为职员疏忽而没有为多数学生提供学费保护，而主动向私立教育理事会（Committee for Private Education）通报。

理事会向学院发出警告并暂停教育信托认证（EduTrust）资格六个月至明年2月17日。这将影响学院在这段时期的收生活动。

2. 达科技（ASTI Holdings）针对四名股东要求撤除董事会发文告说，他们篡夺董事审核、参加和举行8月份特别股东大会的的职权，会导致大会无法顺利公平且在符合公司和股东最佳利益的情况下进行。

四名股东较早前指公司提供过时的股东名单，对此公司表示，名单由四名股东的律师合伙人签收，当时公司已在信函中两次表明名单是去年7月确定的。

3. H2G Green旗下的液化天然气分销商Gashubunited Utility配售近150万股给日本的东邦煤气公司（TOHO Gas），配售价为500万元。H2G Green拥有Gashubunited Utility53.76%的股权，售股计划完成后，H2G Green的持股会下降到46.33%。