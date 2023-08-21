莱佛士高等教育学院私校教育信托认证遭暂停六个月

莱佛士高等教育学院（Raffles College of Higher Education）的一名员工因行政疏忽，导致学院没有为大部分学生提供充分的学费保障。私立教育理事会向学院发出警告，并暂停学院的私校教育信托认证（EduTrust），为期六个月，直至2024年2月17日。

莱佛士教育（Raffles Education）星期天（8月20日）披露上述事件时指出，在发现该员工的行政疏忽后，莱佛士高等教育学院主动向私立教育理事会报告了此事。

私立教育理事会于上星期五（18日）的信函中向学院发出警告。

莱佛士教育董事会指出，暂停私校教育信托认证仅限于在这期间招收的新生，不影响学院现有的学生。

董事会也说，行政疏忽的员工已被解雇，莱佛士高等教育学院正在积极采取措施，加强内部程序。

董事会同时表示，集团已启动各种措施，以减少事件造成的财务影响，也预计不会产生重大财务影响。

莱佛士高等教育学院将接受私立教育理事会的临时评估，之后学院将向理事会提出上诉，要求考虑缩短暂停期限。

董事会说：“集团和学院将继续致力于为学生提供优质教育。董事会意识到，行政失误虽然严重，但这是人为失误造成的一次性事件，对学院及学院其他方面的运营没有任何影响。”

截至星期一（21日）早上10时10分，莱佛士教育股价报6.1分，无起落。