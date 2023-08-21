本地股市星期一早盘跌0.45%

亚洲股市受中国经济可能延长放缓的阴影笼罩，海峡时报指数星期一（8月21日）早盘跌14.26点或0.45%，报3159.67点。

中国央行星期一早上宣布下调一年期贷款市场报价利率（Loan Prime Rate）10个基点至3.45%，可是影响房屋贷款利率的五年期贷款市场报价利率却维持在4.2%，不如市场预期。

此外，陷入财务困境的中国房地产巨头碧桂园将从香港恒生指数剔除，进一步打击大中华地区投资者的信心。

香港恒生指数早盘跌1.33%至17708.1点；上证指数跌0.38%至3120.18点；深证成指滑落0.25%至10432.93点。日经指数和韩国KOSPI分别上涨0.85%和0.5%，报31719.11点和2517.18点。

IG分析师叶俊荣说：“（中国央行）的温和反应限制了中国股市的整体交投情绪，市场担心房地产业风险会延长，导致经济增长速度持续缓慢。”

本地股市早盘全场交易量为6亿5381万股，交易额4亿1449万元；上升股210只，下跌股289只。

海指成分股升多跌少，跌幅最大的是新科工程（ST Engineering）和DFI零售集团（DFIRG），分别滑落2.34%和2.02%，报3.76元和2.43美元。

上涨的只有新加坡航空（SIA）和吉宝企业（Keppel Corp），分别起0.73%和0.3%，报6.93元和6.70元。

在个股消息方面，银湖寰宇（Silverlake Axis）宣布与马来西亚保安公司 Safeguards Corporation合作，在马国推出首个独立自动提款机配送服务。Safeguards的现金再循环机将使用银湖寰宇的自动提款机或现金再循环机技术。

NPS国际学校入禀高等法院向莱佛士教育（Raffles Education）的独资子公司Raffles Assets追讨50万元的租赁订金。NPS较早前与Raffles Assets签署意向书租用马真路（Merchant Road ）51号的房地产，并支付5万元订金。

Raffles Assets则指NPS违反意向书条款，并表示会评估所蒙受的损失。

莱佛士教育也在同一天发表文告说，旗下的莱佛士高等教育学院（Raffles College of Higher Education）因职员疏忽而没有为多数学生提供学费保护，而主动向私立教育理事会（Committee for Private Education）通报。

理事会向学院发出警告并暂停教育信托认证（EduTrust）资格六个月至明年2月17日。这将影响学院在这段时期的收生活动。