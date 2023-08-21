黄国松公布助选团名单 包括多名专业人士

潜在总统候选人、新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松公布助选团名单，阵容包括多名专业人士，其中六人为黄国松录制短视频，并已在社交媒体上发布。

根据黄国松团队星期一（8月21日）下午公布的资料，黄国松的提名人是GIC前公开市场总裁柯伟义，他和黄国松都是Avanda投资管理公司的联合创办人。

附议者（seconder）则是老年医学专科医生陈燕英。

黄国松的八名赞成者（assentor）是：

回教领袖阿米拉利·阿伯德里（Ameerali Abdeali）

淡马锡控股旗下富敦资金管理公司（Fullerton Fund Management）主席何天雨

蒙福中学学校管理委员会前主席蔡子俊

第二房地产（Second Chance Properties）集团创办人兼总裁沙里马里肯（Mohamed Salleh Marican）

已故本地银行家连瀛洲博士的妻子、慈善家陈文贤

马来专业人士协会前主席阿都哈米（Abdul Hamid Abdullah）

新加坡国立大学法学院教授蒋翰（Tjio Hans）

缔博建筑师事务所（DP Architects）主席陈丽君

沙里马里肯原本打算参加2017年的保留总统选举，不过他当时没有取得候选人合格证书。