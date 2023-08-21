乌节路酒店打斗事件酿命案 14名涉案男女被捕

乌节路酒店发生打斗事件，一人伤重不治，警方在接获报案后的五小时内，逮捕涉案的13名男子和一名女子。

新加坡警察部队星期一（8月21日）发文告指，警方在上星期天（20日）早上约6时左右接获通报，指位于乌节路的凯煌酒店（Concorde Hotel）发生持武器打斗事件。

警员赶到现场后，发现两名分别为23岁和29岁的男子身上多处受伤。两人事后紧急送院，23岁男子当时神志清醒，而已陷入昏迷的29岁男子则在送院后不治。

两名分别为28岁和32岁男子涉嫌参与这起案件，当场被捕。

警方随后加紧追查其他人的下落，并于当天早上9时30分左右，在盛港芬薇路（Fernvale Road）一个多层停车场，逮捕年龄介于22岁至26岁的三男一女。

一个小时后，五名年龄介于24岁至32岁的男子，在兀兰关卡被捕。这一行五人相信试图离开新加坡，但在兀兰关卡被拦下。

同天下午4时45分左右，一名27岁的涉案男子到一家医院接受看诊时落网；另一名24岁男子则在晚上8时50分左右，在一家医院被捕。

星期一早上7时30分，一名30岁男子向警方自首。

警方在行动中起获两把美工刀和一把面包刀。涉案男女相信彼此认识，他们因发生争执而爆发肢体冲突。

三名年龄介于25岁至32岁的男子星期一将被控持武器纠众闹事的罪名。一旦罪名成立，可被判最长十年监禁，外加鞭刑。

警方调查仍在进行中。