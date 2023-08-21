总统选举提名日在即 陈钦亮还差几名赞成者签名

星期二（8月22日）是总统选举提名日，潜在候选人、职总英康前总裁陈钦亮的提名表格，目前还差几名赞成者的签名。

陈钦亮星期一（21日）早上走访西海岸熟食中心时，接受媒体访问。他说：“我们目前还需要一些赞成者的签名。这给我们带来一些压力，因为有些人没有空，去找他们签名有点困难。经过我的努力，我只剩下几个签名需要收集。”

总统选举参选者在提名日提交的提名表格上，必须有参选人、提名人（proposer）、附议者（seconder）和至少四名赞成者（assentors）的签名。

另一方面，社交媒体平台TikTok近日流传短视频，内容结合了陈钦亮这些年来在脸书贴文分享他平日遇见的“美女”（pretty girls）。

昔日脸书贴文常提“美女”惹议 陈钦亮：不舒服的只是少数

陈钦亮回应时说：“多数人说这些（贴文）很轻松愉快，我就是这样让人们（对我）感兴趣的。会有少数人觉得不舒服，但这只是很少数。大多数的人其实都觉得挺好的、挺有趣的。”

他说，当他在脸书分享生活中其他的点滴时，例如在小贩中心吃鱼圆面，也曾遭到网民质疑。

他说：“如果你不喜欢我的脸书内容，请不要参与其中，不要说些无礼的言论。有些人这样做是因为他们心怀恶意，他们只是想让我难堪。我觉得这样不好，所以我不理会那些恶意给我制造麻烦的人，只要大多数的人还是觉得（这些贴文）无伤大雅就行了。”

陈钦亮说，接下来或许还会有更多恶意人士传播对他不利的贴文，但他认为多数人会知道这些是恶意的，并且不会在意。

“我认为，我得到了更多人的青睐，因为他们明白我参选总统的目的，不是为了自己的荣耀，更重要的是，新加坡人民需要有人来影响政府，做出一些改变。”