受中国经济悲观情绪波及 海指跌0.63%

中国央行下调贷款利率幅度低于预期，使投资者对中国经济的担忧加剧。加上此前美国联邦储备局的鹰派加息立场，导致新加坡海峡时报指数连续七个交易日下跌，星期一（8月21日）下滑19.9点或0.63%，闭市报3154.03点。

亚太股市跌多涨少，香港股市首当其冲，大跌1.65%；上海和深圳股市分别下滑了1.24%和1%；悉尼股市也跌了0.46%；台湾股市基本平收，微涨0.18点；首尔和东京分别上涨了0.17%和0.29%。

中国央行把1年期贷款利率下调10个基点，低于市场预期的下调15个基点，加剧了市场对中国经济复苏前景的担忧。分析师指出，香港恒生指数已陷入熊市，全球风险投资情绪悲观。

本地股市全场成交量12亿9000万股，总成交额10亿元。上升股255只，下跌股359只。

成份股方面，24只下跌，三只上涨，三只持平。

跌幅最大的是香港置地（Hongkong Land）和新科工程（ST Engineering），分别下滑2.54％和1.82％，收报3.46美元和3.78元。

涨幅最大的是泰国酿酒（Thai Beverage）和吉宝企业（Keppel Corporation），前者起0.89％，收报0.57元；后者起0.3％，收报6.7元。