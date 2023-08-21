优选地段组屋不能全屋出租 转售买家收入顶限1万4000元

新推出的优选地段组屋日后转售，买家收入不能超过1万4000元，不论是家庭或单身人士。这类组屋也不能全屋出租。

民情联系组星期一（8月21日）在国庆群众大会后举办公共住屋对话会，国家发展部长李智陞致辞时解释了优选地段（Plus）组屋如何让国人更加负担得起各区优质地段的组屋，同时维持我国住屋制度的公平。

李智陞宣布，当局将在较成熟市镇和中心地点推出更多新组屋项目，如宏茂桥、碧山、金文泰、大巴窑、勿洛，以及女皇镇、红山、加冷黄埔。其中一些项目预料将是优选地段组屋项目。

李显龙总理星期天（8月20日）在国庆群众大会上宣布，明年下半年起采用新框架，根据地段特征把预购组屋项目分为标准（Standard）、优选（Plus）和黄金地段（Prime）组屋。地段越好，津贴越高，但转售限制也更严格。

李智陞星期一说，由于优选地段组屋享有较高津贴，为公平起见，它将和黄金地段组屋一样，首次转售时实施津贴回收（subsidy recovery），但回收比率一般低于黄金地段组屋。

优选地段组屋也同样有较长的10年最低居住年限，且屋主任何时候都不能出租整个单位。这是为确保这类组屋由屋主居住，阻遏那些有意卖屋快速得利或出租单位获取长期利益的人。

私宅业主售屋后 须等30个月才能购买优选地段转售组屋

当局仔细考量了如何在优选地段组屋转售后，仍维持在可负担的价格，将实施下列转售条件：

一、与转售的黄金地段组屋一样，只有新加坡人能在转售市场购买优选地段组屋。 私宅业主售屋后须等30个月才能购买这类组屋，转售买家也面对收入顶限。

二、允许符合预购组屋收入顶限的家庭，购买所有转售的优选地段组屋。收入顶限目前设在1万4000元，每10户新加坡家庭中有8户符合这个收入顶限。

在转售市场购买优选地段组屋的单身人士，收入顶限也设在1万4000元，和家庭一样。

李智陞说，现有的约110万个组屋单位的转售条件维持不变。这意味着收入在1万4000元以上的新加坡人仍可通过转售市场购买这110万个现有组屋，或是转售的标准地段组屋。