新交所监管公司提醒投资者谨慎交易大信商用信托

大信商用信托（Dasin Retail Trust）披露拖欠贷款的负面消息后，股票购买出现异常。新加坡交易所监管公司（SGX Regco）警惕投资者谨慎交易，并正在审查原因。

新交所监管公司星期一（8月21日）闭市后发布文告指出，大信商用信托从7月17日至8月17日期间，收盘价一直保持在8.9分至9.3分之间。即使信托宣布拖欠贷款的负面消息，股票仍出现不寻常的收购。

8月11日，大信商用信托披露收到中国银行新加坡分行于8月4日发出的贷款违约通知。信托在7月25日时已拖欠高达约5563万新元和2亿9762万港元（约5155万新元）的离岸贷款。信托还将支付贷款利息，直到还清拖欠款项。

此外，信托还在8月14日披露收到马来亚银行新加坡分行的一份违约通知，拖欠本金分别为1亿2990万美元（约1亿7600万新元）和2亿3410万新元，以及6797美元和1万零803新元的贷款利息。

新交所监管公司文告指出，自大信商用信托有关披露发布后，在8月14日至17日期间，信托股票价格有七次位跌至盘中低点，但随后被个人购买推高。特别是当股价于16日跌至6.3分后，当天被推高46%，收于9.2分。新交所监管公司初步发现显示此人似乎和大信商用信托有关联。

大信商用信托星期一收报9.3分，上涨6.9％。