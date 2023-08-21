特定首购族申购标准地段四房式或更小组屋 可享优先权

育有未满18岁孩子或40岁及以下的夫妻，日后申购全岛各区的标准地段四房式或更小组屋时，将优先分配到保留给家庭与育儿优先配屋计划的单位。这意味着，他们能通过较少尝试就选购到新组屋，同时能选择更多地点的组屋。

民情联系组星期一（8月21日）在国庆群众大会后举办公共住屋对话会，国家发展部长李智陞致辞时说，首次购屋者（家长与夫妻）在申购新组屋时，有三次抽中机会，并在家庭与育儿优先配屋计划（Family and Parenthood Priority Scheme，简称FPPS）下享有优先权。

李智陞宣布，为进一步支持首次购屋者（家长与夫妻），在新框架下，他们申购全岛的标准地段四房式或更小组屋时，都将在FPPS下享有优先权。（林明顺摄）

当局保留最多40%的预购组屋和最多60%的剩余组屋给FPPS。

李智陞说，明年下半年起实施新框架后，这保持不变，不论是标准（Standard）、优选（Plus）或黄金地段（Prime）组屋。

此外，这个组别目前只有在申购非成熟市镇的四房式或更小单位，才在FPPS下享有优先权。

李智陞宣布，为进一步支持首次购屋者（家长与夫妻），在新框架下，他们申购全岛的标准地段四房式或更小组屋时，都将在FPPS下享有优先权。

“首次购屋者（家长与夫妻）”组别是从今年8月预购组屋销售活动起新设的。要归入这个组别，购屋者必须是育有至少一个18岁及以下孩子的家庭，或是40岁及以下的夫妻。他们从未拥有或出售过任何住宅产业，过去五年没有机会选购预购组屋或剩余组屋。这类申购者占所有首次购屋家庭的约10％。