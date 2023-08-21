总统选举委员会：发出候选人合格证书前 对陈钦亮脸书贴文不知情

总统选举委员会在发出陈钦亮的候选人合格证书前，对有关他的脸书贴文不知情。证书一旦发出，委员会在法律上无权重新审核之前的决定。

总统选举委员会星期一（8月21日）回答媒体询问时说，委员会在颁发或拒绝候选人资格证书前，不会查阅每名申请者过去的社交媒体贴文。不过，委员会若在做出决定前获悉申请者在社媒或其他媒体所做出的言论，则会在评估时把它们纳入考量。

社交媒体平台TikTok近日流传好些短视频，内容结合了总统选举准候选人陈钦亮这些年来放上脸书的“美女”照片和贴文。这些短视频引起了热议。

职总英康前总裁陈钦亮在接受媒体访问时对短视频的事回应说：“多数人说这些（内容）很轻松有趣，我就是这样令人感兴趣的。会有少数人觉得不舒服，但这只是很少数。大多数的人其实都觉得挺好、挺有趣的。”

妇协：物化女性行为让人感到担忧

妇女行动及研究协会（AWARE）星期一针对此事发声明说：“我们和公众一样，对一位有物化（objectify）女性前科的准候选人获准参加即将举行的总统选举，感到担忧。”

AWARE指出，发布关于“美女”的贴文、未经当事人同意就在公共场合拍摄或评论女性的外貌，不是单纯的个人喜好或轻松的娱乐，而是一种物化女性的行为。

“任何具有或想拥有影响力的人表现出这种行为，说明他认定轻视女性、忽视她们的能力和贡献是可以被接受的。”

AWARE也促请总统选举委员会往后在考虑候选人资格时，不只要看财务和管理能力，也要考虑更广泛的社会影响，以确保我国的领导人会维护新加坡的价值观，如尊重、平等和尊严。