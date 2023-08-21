共和理工学院外草坡 发现一具49岁男子腐尸

共和理工学院外的草坡发现一具49岁男子的腐尸。

新加坡警察部队受询说，警方在星期六（8月19日）下午2时45分接获一起非自然死亡的通报。警员抵达现场后，发现一名49岁男子倒卧在地，当场由医护人员宣告死亡。警方经过初步调查后，排除他杀的可能性。

据STOMP网站上的一张照片，可见一具尸体在草坡底部的栅栏旁。其他照片中，可以看见尸体不远处站着七名穿戴着口罩和手套的警员。

共和理工学院发言人回复《联合早报》询问时说，学院从警方处得知这起事情，死者并非共和理工学院的一员。

警方的调查工作仍在进行中。