在科技股反弹的推动下，美国星期一（8月21日）隔夜股市普遍上升，纳斯达克指数涨1.56%，标普500指数涨0.69％，道琼斯工商指数则微跌0.11%。

其中，电动车龙头特斯拉（Tesla）股价激增7.33%至231.28美元，是自今年3月以来的最大涨幅。半导体业者英伟达（Nvidia）星期三（23日）发布业绩，投资者预期市场对人工智能技术的需求高涨，将带动该公司业绩表现，公司股价上升8.47%至469.67美元。

本地股市方面，中国央行下调贷款利率幅度低于预期，使投资者对中国经济的担忧加剧。加上此前美国联邦储备局的鹰派加息立场，导致新加坡海峡时报指数连续七个交易日下跌，星期一下滑19.9点或0.63%，闭市报3154.03点。

以下是星期二（22日）可关注的股票：

1. 房地产管理服务提供商贤能集团（LHN）星期二开市前宣布，截至星期一傍晚6时，公司的公众持股（public float）约为9.37%，由于比率已低于10％，上海挂牌公司密尔克卫（MilkyWay Chemical Supply Chain Service Co.）掌握权利并有计划强制收购集团的全部股权。

贤能集团股东早前已表决支持脱售贤能物流（LHN Logistics）的所有股权，并接受密尔克卫的收购献议。

2. GRP Ltd星期二开市前要求暂停交易，稍后将有宣布。

3. 豪利控股（Oxley Holdings）星期一晚上发出盈利预警，预期集团2023财年下半年和全年可能蒙受净亏损，主要是融资成本更高和集团房地产发展项目的营收更低。

4. 凯利板上市的Me集团（MeGroup）星期一宣布，获得三菱汽车授予的车体涂装业务，将在马来西亚雪兰莪州巴生建立工厂，预计工厂将在今年第四季运营。

5. 新交所监管公司闭市后发布文告指出，大信商用信托（DasinRetailTrust）从7月17日至8月17日期间，收盘价一直保持在8.9分至9.3分之间。即使信托宣布了多个拖欠贷款负面消息，股票仍出现不寻常的个人收购。新交所监管公司提醒投资者谨慎交易，并正在审查原因。

6. 联明控股（Lian Beng）闭市宣布，王氏家族通过投资控股公司OSC Capital行使强制收购，以每股0.68元完成了对公司全部股份的收购。公司股票已停牌，公司将被私有化。