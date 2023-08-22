联达科技股东高票通过撤除所有现任董事

联达科技（ASTI Holdings）特别股东大会高票通过所有议案，撤除所有现任董事，并委任五人为新董事。所有议案股东都以超过95％票数支持通过。

这个于星期二（8月22日）上午举行的特大，是由大股东黄耀南等四名股东召开。特大议案一方面是要撤除全部五名现任董事，二是寻求股东批准委任黄耀南、苏博庆、蓝国威、招伟燊和叶卓燊为董事。

不少股东继续希望公司能够复牌，或者重新上市，虽然说公司已被新加坡交易所下令除牌。特大已结束，如今本月31日将举行的常年股东大会（AGM）以及博弈双方是否诉诸法律行动，成为关注焦点。

黄耀南会后受访时表示，非常感谢股东们的大力支持。“接下来我们会要求原有董事配合，移交文件和权力。如果他们不配合，我们只好寻求法律途径解决问题。”

至于AGM，他表示将寻求法律意见，但他本人作为股东，将会出席AGM，他也呼吁所有股东出席AGM。

黄耀南等股东是因为不满公司现况，而召开这次特大。联达科技被列入新交所观察名单已超过四年，去年被令除牌，随后股票停牌至今已一年，仍未谈成退市要约。

他们召开这次特大时，面对董事会的质疑，董事会后来还宣布特大无效，呼吁股东不要出席。黄耀南坚持特大有效，而新加坡国立大学商学院教授、企业治理专家麦润田和新加坡证券投资者协会（SIAS）分别发表看法，认为股东应该出席这个特大，特大的有效性是由法庭裁决。新交所监管公司（SGX RegCo）星期一（8月21日）也发文告表示，在有关股东持有股权已达召开特大的门槛的情况下，原则上应该允许进行这个民主程序。如果公司不同意，它可以寻求法院裁决。

联达科技刚在8月中发布迟来的2021财年业绩，审计师安永（EY）对这个业绩“无法表示意见”（disclaimer of opinion），因为缺乏足够审计证据确定集团在EoCell的投资的现存价值（carrying value）。联达科技之前聘请的两名估价师都表示无法给予这项投资作出估值。随着业绩和常年报告书发布，联达科技将于8月31日举行2021财年业绩的常年股东大会（AGM），寻求重新委任多名现有董事，以及委任RT LLP为新的审计师，取代已辞职的安永。

特大的结果将如何影响接下来AGM的结果，以及两派人马是否会就EGM的有效性而对簿公堂，还需拭目以待。