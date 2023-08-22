市场静待美联储主席讲话 本地股市早盘横摆

本地投资者在美国联邦储备局主席鲍威尔于杰克逊霍尔研讨会发表讲话前保持谨慎，新加坡海峡时报指数星期二（8月22日）早盘微跌2.26点，或0.07％，报3151.77点。

本地股市早盘全场交易量为5亿9247万股，交易额4亿3038万元；上升股254只，下跌股234只。

海指成分股升多跌少，跌幅最大的是DFI零售集团（DFIRG），下跌2.05%，报2.39美元。上涨最多的是泰国酿酒（Thai Beverage），上升1.75%，报0.58元。

其他亚洲股市方面，上海和深圳股市下跌，截至中午时，分别下跌0.24%和0.73%。日本、香港、澳大利亚和韩国等股市上升。

美联储主席鲍威尔将在星期五（25日）于杰克逊霍尔研讨会上讲话，市场期望从中得到更多关于利率走向的指引。

摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下的电子交易平台E*Trade董事总经理师拉金（Chris Larkin）说：“交易员将从鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会的讲话中，解读关于美联储立场的暗示。一些投资者可能把焦点放在现实情况，认为美联储会把利率调高更长一段时间。”

美国联邦储备局在7月26日加息25个基点，把联邦基金利率上调到5.25％至5.5％的区间，是22年来最高水平。市场预期，这会是美联储这一轮加息周期的最后一次加息。

彭博社进行的调查显示，602名受访者中，多达三分之二指出，美联储还未抑制通货膨胀情况。另外，超过80%受访者认为，杰克逊将重申鹰派立场。

北方信托财富管理公司首席投资官尼克松（Katie Nixon）认为，鲍威尔将坚持立场，推翻市场预期当局将在明年削减利率的说法。