乌节路酒店命案 多八人被控

乌节路凯煌酒店（Concorde Hotel）血案酿一死一伤，14人被捕，其中一人星期二（8月22日）被控谋杀，或面对死刑。

《新明日报》连日报道，凯煌酒店上星期天（20日）早上6时许发生血案，一名23岁男子在神志清醒的情况下送院，另一名29岁男子昏迷送院后不治，14名涉案男女事后被捕。

涉案男女相信彼此认识，他们因争执而爆发肢体冲突。其中斯杰司（25岁）、巴拉克里什南（32岁）和梅尔文（28岁），星期一（21日）各被控一项持危险武器纠众闹事的罪名。

根据控状，这三人是私会党员，伙同他人持武器伤害一名男子。案展下星期一（28日）过堂。案件仍在调查中。

多八人星期二早上被控上庭，其中一人阿斯维安（Asvain s/o Pacan Pillai Sukumaran，29岁）被控一项谋杀罪名，指他涉嫌杀害伊思拉（Mohammad Isrrat Bin Mohd Ismail）。六人则分别被控一项持致命武器纠众闹事罪，他们是卡维恩（Kavind Raj s/o Subramaniam，24岁）、沙维恩（Sharvin Jay Nair，24岁）、思迪哈然（Sridharan Elangovan，28岁）、马诺库玛（Manojkumar Velayanatham，31岁）、阿鲁（Arun Kaliaperumal，32岁）以及在医院面控的维斯努（Visnu Suriamurthi，27岁）。还有沙鲁尼扎（30岁）被控一项持武器蓄意伤人罪，他涉嫌持有30公分长的面包刀，砍伤维斯怒的胸口。

法官令他们还押在中央警署一周，期间可被带出协助调查，案展下星期二（29日）过堂。